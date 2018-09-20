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Кровавая трагедия в штате Мэриленд: стрельбу открыла женщина

В штате Мэриленд, США, стрельбу открыла женщина
21:07 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: Женщина, открывшая стрельбу в городе Абердин, штат Мэриленд, сейчас находится под стражей в больнице.

Стрельбу в здании аптечной сети Rite Aid в городе Абердин, штат Мэриленд, открыла женщина, сейчас она находится под стражей в больнице в критическом состоянии.

Об этом сообщила полиция округа Харфорд, передает УНН.

Шериф округа Джеффри Галер рассказал, что женщина действовала одна. Ее задержали, сейчас она находится в критическом состоянии в больнице под стражей.

По словам правоохранителей, на данный момент они могут подтвердить “множественное количество раненых и убитых”. Однако официально точное число жертв пока не сообщается.

Американские СМИ со ссылкой на источника в правоохранительных органах сообщают о трех погибших и как минимум пятерых пострадавших, согласно предварительным данным.

Женщина стреляла с пистолета, полиция огонь не открывала.

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Новости мира, Абердин, Мэриленд, Полиция, Стрельбв, США.
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