Кровавая трагедия в штате Мэриленд: стрельбу открыла женщина

Стрельбу в здании аптечной сети Rite Aid в городе Абердин, штат Мэриленд, открыла женщина, сейчас она находится под стражей в больнице в критическом состоянии.

Об этом сообщила полиция округа Харфорд, передает УНН.

Шериф округа Джеффри Галер рассказал, что женщина действовала одна. Ее задержали, сейчас она находится в критическом состоянии в больнице под стражей.

По словам правоохранителей, на данный момент они могут подтвердить “множественное количество раненых и убитых”. Однако официально точное число жертв пока не сообщается.

Американские СМИ со ссылкой на источника в правоохранительных органах сообщают о трех погибших и как минимум пятерых пострадавших, согласно предварительным данным.

Женщина стреляла с пистолета, полиция огонь не открывала.