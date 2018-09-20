США ввели новые санкции против России

Официальный Вашингтон ввел персональные санкции против 33 физических и юридических лиц Российской Федерации, связанных с оборонным комплексом, а также разведкой.

Об этом заявил во время специального телефонного брифинга в четверг официальный представитель Государственного департамента США, сообщает Укринформ.

"Часть этого дополнительного списка касается российского оборонного сектора", - заметил представитель американского дипломатического ведомства, имя которого не называется.

Он уточнил, что в этой части только три фамилии. "Основная часть сегодняшнего дополнительного списка касается лиц, деятельность которых связывается с разведывательным сектором России", - заметил представитель Госдепа.

По его словам, санкции связаны, в частности, с вмешательством России в выборы в США, а также Актом противодействия противникам Америки из-за санкций (CAATSA).