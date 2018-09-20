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США ввели санкции против Китая из-за сотрудничества с Россией

Китай
22:50 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: США ввели санкции против организации из КНР из-за оборонного сотрудничества с РФ.

США, которые в четверг ввели персональные санкции против 33 представителей сектора обороны и разведки РФ, также ввели ограничения против китайской организации и ее директора за сотрудничество с "Рособоронэкспортом".

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хезер Науэрт, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Государственный секретарь США по согласованию с министром финансов ввел санкции в соответствии с разделом 231 "Акта противодействия противникам Америки через санкции "(CAATSA) против китайской организации - Департамента разработки оборудования (EDD) и его директора Лин Шанфу (Li Shangfu)", - говорится в заявлении.

Причиной введения ограничений указывается непосредственное участие в масштабных соглашениях с российским учреждением "Рособоронэкспорт", которое уже давно находится под санкциями США.

Как уточняется, соглашения предусматривали поставку в Китай российских боевых самолетов Су-35 в 2017 году, а также оборудования, связанного с ракетной системой "С-400" - в 2018 году.

Ограничения включают, в том числе, отказ в предоставлении экспортных лицензий; запрет международных транзакций через учреждения и финансовые системы США, блокирование имущества и активов, находящихся под юрисдикцией США; визовые ограничения.

"Действия Государственного департамента США являются результатом имплементации Раздела II "Акта противодействия противникам Америки через санкции "(CAATSA), принятого Конгрессом в ответ на агрессию против Украины, аннексию Крыма, кибервторжения и нападения, вмешательство в выборы 2016 и другие преступления", - отмечается в заявлении.

При этом в Госдепартаменте США пообещали "продолжать активно реализовывать положения CAATSA и призвать все страны прекратить отношения с оборонным и разведывательным секторами России, оба из которых связаны с преступной деятельностью во всем мире".

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Новости мира, CAATSA, EDD, Китай, Рособоронэкспорт, Санкции.
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