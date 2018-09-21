Почту американских сенаторов атаковали хакеры

Личные почтовые аккаунты сервиса Gmail ряда американских сенаторов стали целью атаки иностранных хакеров, сообщает телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на представителя компании Google. Атаке подверглись как представители Республиканской, так и Демократической партии США. Данных, сколько именно сенаторов пострадали от этой хакерской атаки, нет. Представитель Google не сообщил, оказалась ли предпринятая хакерами попытка взлома успешной или нет.

В среду сенатор-демократ Рон Уайден заявил, что "по меньшей мере одна крупная компания проинформировала некоторое количество сенаторов и сотрудников Сената США о том, что их личные почтовые аккаунты стали целью иностранных хакеров". Ранее сообщалось, что госдеп США 7 сентября столкнулся с проблемой, связанной со взломом системы электронной почты части сотрудников американского внешнеполитического ведомства. Однако тогда отмечалось, что хакерская атака затронула "менее 1% почтовых ящиков персонала" и не коснулась никакой секретной информации.