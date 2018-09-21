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Почту американских сенаторов атаковали хакеры

Хакерская атака
18:05 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Сенаторы-представители как Республиканской, так и Демократической партии США подверглись хакерской атаке.

Личные почтовые аккаунты сервиса Gmail ряда американских сенаторов стали целью атаки иностранных хакеров, сообщает телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на представителя компании Google. Атаке подверглись как представители Республиканской, так и Демократической партии США. Данных, сколько именно сенаторов пострадали от этой хакерской атаки, нет. Представитель Google не сообщил, оказалась ли предпринятая хакерами попытка взлома успешной или нет.

В среду сенатор-демократ Рон Уайден заявил, что "по меньшей мере одна крупная компания проинформировала некоторое количество сенаторов и сотрудников Сената США о том, что их личные почтовые аккаунты стали целью иностранных хакеров". Ранее сообщалось, что госдеп США 7 сентября столкнулся с проблемой, связанной со взломом системы электронной почты части сотрудников американского внешнеполитического ведомства. Однако тогда отмечалось, что хакерская атака затронула "менее 1% почтовых ящиков персонала" и не коснулась никакой секретной информации.

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Новости мира, Аккаунты, Атака, Почта, Сенаторы, Хакеры.
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