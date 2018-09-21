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Трамп возглавит заседание Совбеза ООН по Ирану

Дональд Трамп
20:09 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: На предстоящем заседании Совбеза ООН по нераспространение оружия массового уничтожения председательствовать планирует Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время пребывания на следующей неделе в Нью-Йорке планирует лично провести заседание Совета Безопасности ООН, где будет рассматриваться иранский вопрос. Об этом он написал в пятницу в Twitter.

"На следующей неделе я буду председательствовать на заседании Совета безопасности ООН по Ирану!" - подчеркнул глава Белого дома. Как уточнила на специальной пресс-конференции в штаб-квартире ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли, это заседание состоится 26 сентября.

"В среду президент (Трамп) возглавит заседание СБ ООН. Я уверена, что это заседание Совбеза будет иметь наибольшее количество просмотров за все время", - сообщила Н. Хейли.

Тем временем, в расписании работы Совета Безопасности ООН в следующую среду запланирована встреча на тему "Поддержание международного мира и безопасности: нераспространение оружия массового уничтожения". На следующей неделе в Нью-Йорке начнутся общие дебаты 73 сессии Генеральной Ассамблеи ООН при участии глав государств и правительств.

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Новости мира, Дональд Трамп, Иран, ООН, Совбез, США.
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