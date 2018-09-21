У марсохода возникли проблемы

Инженеры NASA несколько дней пытаются решить проблему, которая мешает марсоходу Curiosity отправлять на Землю научные и инженерные данные, сохраненные в его памяти. Об этом говорится в сообщении на сайте миссии. В остальном марсоход работает в нормальном режиме. Отмечается, что проблема возникла в субботу, 15 сентября. Помимо передачи данных из памяти, марсоход может передавать данные в режиме реального времени. Эта система передачи данных работает нормально, и передает различную информацию о статусе марсохода.

Инженеры расширяют объем информации, передаваемой в реальном времени, чтобы выяснить причину неполадки, но на это требуется время. В понедельник и вторник инженеры решали, какие именно данные с марсохода будут для них наиболее полезными. Они также дали Curiosity команду приостановить работу научных инструментов, поскольку их данные пока не сохраняются в памяти. Специалисты готовятся использовать запасной компьютер Curiosity, если им потребуется провести диагностику главного компьютера.