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У марсохода возникли проблемы

Марсоход
21:01 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Проблема с передачей на Землю научных и инженерных данных возникла у марсохода Curiosity, инженеры NASA пытаются ее решить.

Инженеры NASA несколько дней пытаются решить проблему, которая мешает марсоходу Curiosity отправлять на Землю научные и инженерные данные, сохраненные в его памяти. Об этом говорится в сообщении на сайте миссии. В остальном марсоход работает в нормальном режиме. Отмечается, что проблема возникла в субботу, 15 сентября. Помимо передачи данных из памяти, марсоход может передавать данные в режиме реального времени. Эта система передачи данных работает нормально, и передает различную информацию о статусе марсохода.

Инженеры расширяют объем информации, передаваемой в реальном времени, чтобы выяснить причину неполадки, но на это требуется время. В понедельник и вторник инженеры решали, какие именно данные с марсохода будут для них наиболее полезными. Они также дали Curiosity команду приостановить работу научных инструментов, поскольку их данные пока не сохраняются в памяти. Специалисты готовятся использовать запасной компьютер Curiosity, если им потребуется провести диагностику главного компьютера.

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Новости мира, Curiosity, Марс, Марсоход, НАСА, Проблема.
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