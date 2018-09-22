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Помпео: Смена режима в Иране - это не политика Трампа

Майк Помпео
04:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Смена режима в Иране не является целью политики Трампа, заявил Помпео.

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу заявил, смена режима в Иране не является частью политики американского президента Дональда Трампа.

"Смена режима - это не политика Трампа", - сказал он в интервью телеканалу Эм-Эс-Эн-Би-Си.

"Мы выразили предельно открыто, чего мы хотим от Ирана - чтобы он перестал осуществлять запуски ракет по Эр-Рияду, вооружать (ливанскую шиитскую военизированную организацию - Ред) "Хезболлу", угрожающую Израилю, и прекратил быть самым крупным в мире спонсором терроризма", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, президент США Дональд Трамп дал ранее ясно понять, что когда Тегеран изменит это, Вашингтон будет рад вести диалог с Ираном.

В конце августа Д.Трамп заявил в интервью агентству "Блумберг", что благодаря действиям его администрации, включая отказ от участия в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по атому в мае этого года, режим в Иране может потерпеть крах.

"Когда я сюда пришел (в Овальный кабинет Белого дома - Ред), вопрос заключался в том, когда иранцы захватят Ближний Восток. Теперь вопрос, выживут ли они. Большая разница, достигнутая за полтора года", - заявил тогда американский президент.

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Новости мира, Дональд Трамп, Иран, Майк Помпео, СВПД.
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