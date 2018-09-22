День Независимости Украины

Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 22.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: До Украины добрался компьютерный вирус с Европы: Банковские данные под угрозой
До Украины добрался компьютерный вирус с Европы: Банковские данные под угрозой
Новости: Ельченко: РФ теряет поддержку в ООН
Ельченко: РФ теряет поддержку в ООН
Новости: Кличко о перспективах Усика в супертяжелом весе
Кличко о перспективах Усика в супертяжелом весе
Новости: "Топ-модель по-украински" 5 сезон 4 выпуск: на шоу вернулась участница прошлого сезона (Видео)
"Топ-модель по-украински": на шоу вернулась участница прошлого сезона (Видео)
X

Трамп не станет рассекречивать материалы по "российскому делу"

Дональд Трамп
06:18 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: По словам американского лидера, "основные союзники" попросили не публиковать материалы.

Президент США Дональд Трамп передумал рассекречивать некоторые материалы по расследованию вероятного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Я встретился с представителями Минюста насчет рассекречивания различных неотредактированных документов. Они согласились их обнародовать, но заявили, что это может иметь негативное влияние на расследование (по вмешательству РФ в выборы – ред.). Кроме того, главные союзники попросили не публиковать их", – написал Трамп

 

Как сообщалось ранее, на днях пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить часть документов ФБР, министерства юстиции и управления директора национальной разведки, связанных с расследованием предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Вмешательство в выборы, Дональд Трамп, Пол Манафорт, Роберт Мюллер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

США расширили санкции против России: опубликован список Постпред США при ООН не исключила возможности встречи Рухани с Трампом США ввели санкции против Китая из-за сотрудничества с Россией

Последние новости

Суперкары, которые хотят быть похожими на боевые самолеты На 73-й сессии Генассамблеи ООН будут обсуждать Донбасс Климкин рассказал, какой должна быть миссия ООН на Донбассе
Сегодня читают
01 Дело Скрипалей и Ассоциация Украина-ЕС: СМИ раскрыли новые подробности
02 Танцы со звездами 2018: Анита Луценко прокомментировала ссору Никитюк и Ямы
03 Бойко рассказал, как Маркевич отдавал свои деньги игрокам Днепра
04 Светлана Тарабарова растрогала поклонников очаровательным снимком с сыном
05 Британия усилит свой флот в Черном море
06 Кличко назвал фаворита боя Джошуа - Поветкин
Новости сегодня
06:37 Лихорадка Западного Нила за неделю унесла полсотни жизней в Румынии и Греции
06:30 Томос: Патриарх Филарет рассказал о распределении церковного имущества
06:12 Легендарный итальянец готов повесить бутсы на гвоздь
06:06 Начинайте каждое утро со смеха: веселые анекдоты 22 сентября
06:05 Сбитый Ил-20: Израиль предоставил России доказательства своей непричастности
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Помпео: Смена режима в Иране - это не политика Трампа
Помпео: Смена режима в Иране - это не политика Трампа
Новости: Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь
Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь
Новости: Папа Римский посетит страны Балтии
Папа Римский посетит страны Балтии
Новости: Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 14-15 серии онлайн (Видео)
Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 14-15 серии онлайн (Видео)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь