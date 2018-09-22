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СМИ: Заместитель генпрокурора США хотел отстранить Трампа от должности

Род Розенстайн
07:03 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: СМИ узнали о планах замгенпрокурора США инициировать отстранение Трампа от должности.

Заместитель генпрокурора США Род Розенстайн предлагал тайно записать разговоры президента США Дональда Трампа на диктофон, чтобы "показать хаос, поглощающий администрацию", сообщает в пятницу газета The New York Times со ссылкой на источники. Запись намеревался сделать лично Розенстайн весной 2017 года после того, как Трамп уволил с поста директора ФБР Джеймска Коми, отмечает газета.

Сам Род Розенстайн, как отмечает газета, на тот момент находился на посту заместителя генпрокурора две недели. Газета не указывает, какие именно разговоры с Трампом планировал записать Розенстайн.

Также Род Розенстайн говорил о возможности введения в действие 25-й поправки к Конституции США, которая позволяет кабинету забрать власть у президента США и передать ее вице-президенту. Поправка используется в случае если президент "не в состоянии осуществлять свои полномочия и обязанности".

О желании тайно записать Дональда Трампа и применить 25-ю поправку Род Розенстайн несколько раз говорил на встречах с сотрудниками Минюста США и ФБР. Газета отмечает, что "по всей видимости" ни один из замыслов Розенстайна не был реализован.

Род Розенстайн отверг сделанные газетой заявления, назвав статью некорректной и фактически неверной.

В Минюсте газете предоставили заявление одного из участников разговора Розенстайна о тайной записи Трампа на диктофон, утверждающего, что заместитель генпрокурора выдвинул эту идею с сарказмом. В то же время источники газеты утверждают, что предложение Розенстайна было серьезным, и он даже предлагал сделать запись разговоров Трампа другим сотрудникам ФБР.

Род Розенстайн занимает должность заместителя генерального прокурора США с апреля 2017 года. В мае 2017 года он назначил спецпрокурора Роберта Мюллера ответственным за расследование якобы вмешательства России в выборы в США. Именно Розенстайн курирует ход работы Мюллера.

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Новости мира, Дональд Трамп, Минюст США, Роберт Мюллер, Род Розенстайн, ФБР.
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