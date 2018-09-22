Помпео анонсировал "серию шагов" по увеличению давления на Венесуэлу

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Соединенных Штатов вскоре начнет новые шаги для усиления давления на правительство Венесуэлы. Об этом он заявил телеканалу Fox News, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"В ближайшие дни вы увидите серию шагов, которые продолжат увеличивать давление на руководство Венесуэлы, которое работает вопреки интересам народа Венесуэлы", — сказал шеф американской дипломатии.

По словам Помпео, Вашингтон сделает все, чтобы венесуэльцы смогли высказать свое мнение.

Ранее сообщалось, что стоимость школьного завтрака в Венесуэле приблизилась к размеру минимальной месячной зарплаты, установленной властями после августовской деноминации. Об этом заявил член совета муниципалитета Либертадор в Каракасе Хесус Армас. В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией боливара. Согласно последним оценкам парламентского комитета по финансам, по итогам августа инфляция в годовом исчислении превысила 200000%. МВФ прогнозирует инфляцию в 1000000% к концу года. Официальные данные о росте цен в стране не публикуются уже несколько лет.