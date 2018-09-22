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Сексуальный скандал в Чили: в отставку ушли уже 7 епископов

Папа Римский Франциск
10:31 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Папа Римский Франциск принял отставку еще двух чилийских епископов в связи со скандалом, связанным с сексуальным насилием в стране.

Папа Римский Франциск принял отставку еще двух чилийских епископов на фоне скандала с сексуальным насилием в стране. Об этом сообщает Reuters.

"Папа Франциск принял отставку еще двух чилийских епископов", - говорится в сообщении.

Таким образом число епископов, которые покинули свои посты на фоне скандала с сексуальным насилием в Чили, составляет семь человек.

Двое отстраненных были епископами в епархиях Сан-Бартоломе-де-Чильян и Сан-Фелипе, на их места были назначены другие епископы в качестве комиссаров, известных как Апостольские Администраторы.

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Как известно, в июне Папа Римский принял отставку пяти других чилийских епископов после того, как месяцем ранее все 34 епископа республики подали прошение о коллективной отставке на фоне скандала о сексуальном насилии. В августе в Чили было открыто 119 дел о преступлениях на сексуальной почве, подозреваемыми по которым проходят священнослужители и другие связанные с церковью люди.

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Новости мира, Епископы в Чили, Отставка, Папа Римский Франциск, Сексуальное насилие, Скандал.
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1 Комментарий
  • мирослав 22.09.2018 10:40

    на ниві сексуальної розпусти вихованці ватикану неперевершені.

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