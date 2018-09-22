Трамп и Ким Чен Ын могут вновь встретиться

После того, как на переговорах лидеров Южной Кореи и КНДР стало известно, что Ким Чен Ын хотел бы еще раз встретиться с президентом США, в Вашингтоне не исключили такую возможность при условии, если это будет содействовать существенному прогрессу.

Такую позицию озвучил в интервью Fox News государственный секретарь США Майк Помпео.

"Мы работаем над этим, но ещё остается сделать определенный объем работы, чтобы убедиться в том, что условия правильные, и что два лидера находятся на тех позициях, где мы можем достичь значительного прогресса", - ответил он на вопрос, готова ли администрация США говорить с северокорейской стороной о следующей встрече.

В этой связи глава Госдепа заметил, что сейчас диалог с представителями Пхеньяна происходит во многих местах и на разных уровнях. По его словам, дискуссии сосредоточиваются на том, "как продвигаться дальше, какие шаги необходимо предпринять".

Помпео напомнил также, что Совет Безопасности ООН принял две резолюции, которые требуют от Северной Кореи полной денуклеаризации. "Это - цель президента (Трампа - ред.). И мы верим, что можем достичь этого", - подытожил госсекретарь США.

Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели первую историческую встречу 12 июня в Сингапуре. По результатам переговоров стороны подписали совместное заявление, в котором договорились о встречных шагах по крайней мере по четырем пунктам. В документе были, в частности, подтверждены намерения установить новые двусторонние отношения; построить крепкий мир в КНДР; провести полную денуклеаризацию Корейского полуострова; а также вернуть останки погибших в Корейской войне. Кроме того, в совместном заявлении была закреплена договоренность о продолжении переговорного процесса между двумя странами.