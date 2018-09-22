День Независимости Украины

Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 22.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: "Северный поток-2" - геополитический инструмент давления на Европу
Порошенко: "Северный поток-2" - геополитический инструмент давления на Европу
Новости: Ватикан и КНР важным соглашением укрепили католицизм
Ватикан и КНР важным соглашением укрепили католицизм
Новости: Джошуа - Поветкин: онлайн-трансляция боя
Джошуа - Поветкин: онлайн-трансляция боя
Новости: "Х-фактор" 9 сезон 4 выпуск: как прошел четвертый кастинг во Львове (Видео)
"Х-фактор" 9 сезон 4 выпуск: как прошел четвертый кастинг во Львове (Видео)
X

Трамп и Ким Чен Ын могут вновь встретиться

Дональд Трамп и Ким Чен Ын
22:26 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Вашингтоне не исключают новой встречи Трампа с Ким Чен Ыном.

После того, как на переговорах лидеров Южной Кореи и КНДР стало известно, что Ким Чен Ын хотел бы еще раз встретиться с президентом США, в Вашингтоне не исключили такую возможность при условии, если это будет содействовать существенному прогрессу.

Такую позицию озвучил в интервью Fox News государственный секретарь США Майк Помпео.

"Мы работаем над этим, но ещё остается сделать определенный объем работы, чтобы убедиться в том, что условия правильные, и что два лидера находятся на тех позициях, где мы можем достичь значительного прогресса", - ответил он на вопрос, готова ли администрация США говорить с северокорейской стороной о следующей встрече.

В этой связи глава Госдепа заметил, что сейчас диалог с представителями Пхеньяна происходит во многих местах и на разных уровнях. По его словам, дискуссии сосредоточиваются на том, "как продвигаться дальше, какие шаги необходимо предпринять".

Помпео напомнил также, что Совет Безопасности ООН принял две резолюции, которые требуют от Северной Кореи полной денуклеаризации. "Это - цель президента (Трампа - ред.). И мы верим, что можем достичь этого", - подытожил госсекретарь США.

Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели первую историческую встречу 12 июня в Сингапуре. По результатам переговоров стороны подписали совместное заявление, в котором договорились о встречных шагах по крайней мере по четырем пунктам. В документе были, в частности, подтверждены намерения установить новые двусторонние отношения; построить крепкий мир в КНДР; провести полную денуклеаризацию Корейского полуострова; а также вернуть останки погибших в Корейской войне. Кроме того, в совместном заявлении была закреплена договоренность о продолжении переговорного процесса между двумя странами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Встреча Трампа и Ким Чен Ына, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР, Майк Помпео, Южная Корея.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Помпео: Смена режима в Иране - это не политика Трампа У марсохода возникли проблемы "Матрешки Трамп, Путин и Манафорт": редактор Time показал октябрьскую обложку

Последние новости

Шальке Коноплянки уступил Баварии Макрон просит граждан Македонии на референдуме решить вопрос названия страны Мифы о тренажерном зале, которые могут убить ваше здоровье
Сегодня читают
01 "Паспортный скандал" с Венгрией может принести пользу Украине
02 Британские истребители перехватили российские бомбардировщики над Северным морем
03 Похолодание и мокрый снег: в Украине ухудшится погода
04 Сбитый Ил-20: Израиль предоставил России доказательства своей непричастности
05 Томос: Патриарх Филарет рассказал о распределении церковного имущества
06 Гороскоп на сегодня, 22 сентября: все знаки Зодиака
Новости сегодня
22:47 Верняев стал чемпионом Кубка мира в Венгрии
22:45 Минфин США повременит с введением санкций против Дерипаски
22:45 Gucci представили новую мужскую коллекцию
22:34 Диетологи рассказали, какая диета самая опасная для здоровья
22:30 Высокая мода в контрастных черно-белых портретах известного фотографа (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Вопрос Крыма и Донбасса обсудят в Генассамблее ООН
Вопрос Крыма и Донбасса обсудят в Генассамблее ООН
Новости: СМИ: В Армянске отменяют режим ЧС, возле "Титана" все еще есть "небольшой фон"
В Армянске отменяют режим ЧС
Новости: В РФ сообщили, когда обнародуют данные о крушении Ил-20 в Сирии
В РФ сообщили, когда обнародуют данные о крушении Ил-20 в Сирии
Новости: Октоберфест 2018: сегодня в Мюнхене стартовал Фестиваль пива
Октоберфест 2018: сегодня в Мюнхене стартовал Фестиваль пива
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь