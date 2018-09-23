Госдеп: КНДР применяет обманную тактику для уклонения от санкций ООН

Северная Корея продолжает применять "обманную тактику" для уклонения от санкций, которые наложил своими резолюциями Совет Безопасности ООН. Такое утверждение содержится в распространенном в субботу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, информирует УНН со ссылкой на ТАСС.

"Северная Корея продолжает регулярно применять обманную тактику для уклонения от санкций ООН. В этой связи государствам-членам ООН необходимо запрещать лицам или организациям, находящимся под их юрисдикцией, совершать перекачку нефтепродуктов с судна на судно. Кроме того, Соединенные Штаты без колебаний будут налагать санкции на любое физическое, юридическое лицо или судно, поддерживающее незаконную деятельность Северной Кореи, независимо от его государственной принадлежности", - указала дипломат.

При этом руководитель пресс-службы Госдепартамента приветствовала координацию международных усилий по осуществлению соответствующих резолюций СБ ООН. В частности, представитель ведомства отметила действия Австралии, Новой Зеландии и Японии в этой связи. Науэрт рассказала, что США совместно с этими странами, а также Великобританией, Канадой и Францией "обмениваются информацией и координируют усилия" для "полного и эффективного осуществления" резолюций СБ ООН. "В поддержку этой международной инициативы Соединенные Штаты задействовали летательные аппараты и корабли для выявления и пресечения этих видов деятельности со стороны КНДР", - пояснила представитель Госдепартамента.

"Соединенные Штаты и международные партнеры по-прежнему привержены достижению окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи и считают, что выполнение в полной мере связанных с Северной Кореей резолюций СБ ООН имеет решающее значение для успешного результата. Международное сообщество должно продолжать обеспечивать соблюдение резолюций СБ ООН до тех пор, пока Северная Корея не завершит процесс денуклеаризации", - заключила дипломат.

Напомним, в декабре прошлого года Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенные страной 29 ноября испытания баллистической ракеты. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать трудовых мигрантов КНДР в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств.

Как сообщалось ранее, группа экспертов ООН подготовила доклад, в котором представила свидетельства нарушения Северной Кореей экономических санкций, в том числе путем продажи вооружений Сирии, Йемену, Ливии и другим странам, где существуют зоны вооруженных конфликтов. Согласно публикации, специалисты ООН обнаружили рост поставок горючего в КНДР на судах России и Китая, а также случаи транспортировок угля Пхеньяном в КНР. В неопубликованном докладе, который носит конфиденциальный характер, содержится упоминание о сирийском посреднике, договорился закупить у Пхеньяна для хуситов в Йемене танки, гранатометы, баллистические ракеты и другие вооружения. Этому же предпринимателю приписываются операции по продаже Судана противотанкового оружия северокорейского производства.