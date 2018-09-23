День Независимости Украины

Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 23.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Неизвестные напали на одесского активиста: Пострадавший в критическом состоянии
Неизвестные напали на одесского активиста: Пострадавший в критическом состоянии
Новости: ПАСЕ отправит мониторинговую миссию в Армению
ПАСЕ отправит мониторинговую миссию в Армению
Новости: Джошуа нокаутировал Поветкина
Джошуа нокаутировал Поветкина
Новости: "Х-фактор" 9 сезон 4 выпуск: как прошел четвертый кастинг во Львове (Видео)
"Х-фактор" 9 сезон 4 выпуск: как прошел четвертый кастинг во Львове (Видео)
X

Госдеп: КНДР применяет обманную тактику для уклонения от санкций ООН

КНДР
05:35 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: КНДР продолжает уклоняться от резолюций ООН.

Северная Корея продолжает применять "обманную тактику" для уклонения от санкций, которые наложил своими резолюциями Совет Безопасности ООН. Такое утверждение содержится в распространенном в субботу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, информирует УНН со ссылкой на ТАСС.

"Северная Корея продолжает регулярно применять обманную тактику для уклонения от санкций ООН. В этой связи государствам-членам ООН необходимо запрещать лицам или организациям, находящимся под их юрисдикцией, совершать перекачку нефтепродуктов с судна на судно. Кроме того, Соединенные Штаты без колебаний будут налагать санкции на любое физическое, юридическое лицо или судно, поддерживающее незаконную деятельность Северной Кореи, независимо от его государственной принадлежности", - указала дипломат.

При этом руководитель пресс-службы Госдепартамента приветствовала координацию международных усилий по осуществлению соответствующих резолюций СБ ООН. В частности, представитель ведомства отметила действия Австралии, Новой Зеландии и Японии в этой связи. Науэрт рассказала, что США совместно с этими странами, а также Великобританией, Канадой и Францией "обмениваются информацией и координируют усилия" для "полного и эффективного осуществления" резолюций СБ ООН. "В поддержку этой международной инициативы Соединенные Штаты задействовали летательные аппараты и корабли для выявления и пресечения этих видов деятельности со стороны КНДР", - пояснила представитель Госдепартамента.

"Соединенные Штаты и международные партнеры по-прежнему привержены достижению окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи и считают, что выполнение в полной мере связанных с Северной Кореей резолюций СБ ООН имеет решающее значение для успешного результата. Международное сообщество должно продолжать обеспечивать соблюдение резолюций СБ ООН до тех пор, пока Северная Корея не завершит процесс денуклеаризации", - заключила дипломат.

Напомним, в декабре прошлого года Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенные страной 29 ноября испытания баллистической ракеты. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать трудовых мигрантов КНДР в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств.

Как сообщалось ранее, группа экспертов ООН подготовила доклад, в котором представила свидетельства нарушения Северной Кореей экономических санкций, в том числе путем продажи вооружений Сирии, Йемену, Ливии и другим странам, где существуют зоны вооруженных конфликтов. Согласно публикации, специалисты ООН обнаружили рост поставок горючего в КНДР на судах России и Китая, а также случаи транспортировок угля Пхеньяном в КНР. В неопубликованном докладе, который носит конфиденциальный характер, содержится упоминание о сирийском посреднике, договорился закупить у Пхеньяна для хуситов в Йемене танки, гранатометы, баллистические ракеты и другие вооружения. Этому же предпринимателю приписываются операции по продаже Судана противотанкового оружия северокорейского производства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Госдеп США, КНДР, ООН, Санкции, Хезер Науерт.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Помпео: Смена режима в Иране - это не политика Трампа У марсохода возникли проблемы "Матрешки Трамп, Путин и Манафорт": редактор Time показал октябрьскую обложку

Последние новости

Как отличаются спальни жителей разных стран мира (Фото) Тройное ДТП возле Львова: Пострадало 4 человека, в том числе двое детей Смешно и дико страшно: милые девушки сели за руль
Сегодня читают
01 Джошуа нокаутировал Поветкина
02 Джошуа - Поветкин: события боя
03 Украина станет первой в Европе, где начнутся продажи новой версии Haval H6
04 Усик побывал на Уэмбли перед боем Джошуа - Поветкин
05 Китай вызвал посла США
06 Паспортный скандал: давление Венгрии на Украину отвечает интересам РФ
Новости сегодня
05:06 Теракт на военном параде: Иранский МИД вызвал послов европейских стран
04:02 Место, где встретились Восток и Запад: Правда и мифы о Гонконге (Фото)
03:21 Для тех, кто уже скучает по лету: Пляжи, на которых стоит побывать (Фото)
02:30 Необычные винтажные телевизоры, поражающие своим дизайном (Фото)
02:22 Джошуа о победе над Поветкиным
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Санкции из-за сотрудничества с РФ: Китай вызвал посла США
Китай вызвал посла США
Новости: СМИ: В Армянске отменяют режим ЧС, возле "Титана" все еще есть "небольшой фон"
В Армянске отменяют режим ЧС
Новости: Япония успешно запустила ракету Н-IIВ (Видео)
Япония успешно запустила ракету Н-IIВ (Видео)
Новости: Диетологи рассказали, кому нельзя худеть
Диетологи рассказали, кому нельзя худеть
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь