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Помпео дал комментарий касательно информации об отстранении Трампа

Майк Помпео и Дональд Трамп
07:43 Сегодня Телеграф

Новости мира: Помпео прокомментировал сообщение NYT о "прослушке" Трампа

Глава Госдепа США предложил сотрудникам американских госслужб, которые не поддерживают президента Дональда Трампа, заняться чем-то другим.

Об этом госсекретарь Майк Помпео заявил в интервью Fox News, передает Украинская правда.

"Я не буду комментировать это каким-либо образом, кроме как сказать это: я четко дал понять с момента начала моей службы в этой администрации, что если вы не можете быть в команде, если вы не поддерживая эту миссию, тогда, может быть, вам стоит найти что-то еще", - сказал он, отвечая на вопрос об обсуждении в Минюсте предложения сместить Трампа с должности.

"Я сказал об этом своим высокопоставленным коллегам, я сказал об этом младшим людям в ЦРУ и Государственном департаменте; нам нужны все, кто помогает в достижении миссии президента Трампа ", - сказал он. "И я надеюсь, что все в каждом агентстве: DOJ, ФБР, Государственный департамент находятся в этой миссии", - добавил он.

Ранее газета The New York Times сообщила, что заместитель генпрокурора США Род Розенштайн, который играет ключевую роль в работе расследования относительно вмешательства России в политические процессы США, в 2017 году предлагал поставить "прослушку" и завербовать членов администрации Трампа с целью отстранить его от власти.

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Новости мира, Госдеп США, Дональд Трамп, Майк Помпео, Род Розенштайн, ЦРУ.
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