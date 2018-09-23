Правила получения грин-карты США могут ужесточить

В США заявили о планах ужесточить условия выдачи виз и разрешений на проживание для мигрантов (грин-карт). Об этом сообщает Politico.

"Американское Министерство внутренней безопасности представило 447-страничный документ, в котором предусмотрен отказ соискателям в грин-карте, которые ранее пользовались социальной поддержкой, а также определены более жесткие условия и критерии для выдачи виз и грин-карт", - говорится в сообщении.

В некоторых случаях заявителям нужно будет внести залог в 10 тыс. долларов при рассмотрении документов на получение грин-карты. Подобными мерами власти хотят получить гарантию, что претендент сможет самостоятельно себя обеспечить. Как известно, грин-карта - документ, который дает право человеку, не являющемуся гражданином США, легально жить, работать и учиться в Америке. Лотерея Green Card проводится с 1990 г. ежегодно разыгрывается 50 тысяч карт.