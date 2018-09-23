Помпео: Россия не доказала свою полезность

Попытки администрации Дональда Трампа развить отношения с Россией оказались неудачными, и Москва не доказала, что может быть полезной в решении проблем, в частности, в Украине и Сирии. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу NBC News.

"Они (россияне) не доказали свою пользу в Украине, в Сирии", - заметил глава Госдепартамента.

М. Помпео напомнил, что официальный Вашингтон на этой неделе ввел санкции против России, а также Китая, через сотрудничество с россиянами с целью прекратить вредную деятельность РФ в международном измерении. "Президент (Трамп) пытался развить отношения и изменить положение дел, но это не принесло успех нам, по крайней мере по состоянию на сегодня", - отметил Госсекретарь США.

М. Помпео также назвал "плачевным", что сотрудничество с Россией находится на низком уровне, в том числе в борьбе против терроризма. Он объяснил это тем, что ценности, существующие в России, кардинально отличаются от тех, которые уважают в Соединенных Штатах. "В мире существует несколько мест, где наши интересы сталкиваются, но, очевидно, не ценности", - подчеркнул государственный секретарь США.