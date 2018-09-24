Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/4525408-v-ssha-otvergli-obvineniya-irana-v-sovershenii-terakta-na-voennom-parade.html
В США отвергли обвинения Ирана в совершении теракта на военном параде
01:26 Сегодня Телеграф
Новости мира: Постпред США при ООН ответила на обвинения президента ИРИ в поддержке сил, стоящих за терактом в Ахвазе.
Постпред США при ООН Никки Хейли отвергла обвинения со стороны Ирана в адрес Вашингтона по поводу теракта на параде в Иране.
По словам дипломата, иранскому руководству следует искать виновных у себя.
"Он (Рухани) может обвинять нас во всем, в чем угодно. Но ему следует посмотреть в зеркало", - сказала Хейли в интервью телеканалу CNN, сообщает Анадолу.
Постпред подчеркнула, что Соединенные Штаты не стремятся к смене режима в Иране либо в другой стране.
В результате теракта, совершенного в субботу во время военного парада в городе Ахваз на юге Ирана, погибли 29 человек, ранения получили 53 человека.
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