В США отвергли обвинения Ирана в совершении теракта на военном параде

Постпред США при ООН Никки Хейли отвергла обвинения со стороны Ирана в адрес Вашингтона по поводу теракта на параде в Иране.

По словам дипломата, иранскому руководству следует искать виновных у себя.

"Он (Рухани) может обвинять нас во всем, в чем угодно. Но ему следует посмотреть в зеркало", - сказала Хейли в интервью телеканалу CNN, сообщает Анадолу.

Постпред подчеркнула, что Соединенные Штаты не стремятся к смене режима в Иране либо в другой стране.

В результате теракта, совершенного в субботу во время военного парада в городе Ахваз на юге Ирана, погибли 29 человек, ранения получили 53 человека.