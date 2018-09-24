США вводят новые пошлины против Китая

Пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР в США товары, общая стоимость которых оценивается в 200 млрд долларов, будут введены в понедельник, 24 сентября. Президент США Дональд Трамп также намерен перейти к третьему этапу реализации ограничительных мер и ввести дополнительные пошлины в размере 267 млрд долларов, если Пекин предпримет зеркальных мер, информирует УНН.

Введенные в понедельник пошлины с 1 января следующего года вырастут до 25%, пояснили в Белом доме. Американский лидер заявил, что США "на протяжении месяцев" призывали Китай "изменить свои нечестные торговые практики". "Мы дали ясно понять, какие изменения необходимы, мы дали Китаю возможность вести себя с нами честнее", — отметил 45-й президент США.

Дональд Трамп считает, что таможенные сборы "оказывают огромное давление" на КНР. "Китай долгое время использовал Соединенные Штаты, и больше я этого позволить не могу", — сказал американский лидер. Он неоднократно указывал, что конечной целью такой политики является достижение свободной торговли без пошлин и субсидий с обеих сторон.

При этом, касаясь запланированных переговоров между представителями США и Китая для решения торговых вопросов, президент не исключил, что "на каком-то этапе станет возможным заключить соглашение".

Как ранее пояснил министр торговли США Уилбур Росс, Вашингтон исходит из того, что Пекин не может предпринять симметричные ответные меры на введение новых американских пошлин на продукцию из КНР. "Китай не получает от нас достаточного объема импорта, чтобы ввести обоюдные пошлины. Мы продаем им меньше, чем на 150 млрд долл. в год. Так что в этом смысле они безоружные", — констатировал глава Минторга США.

Кроме того госсекретарь Майкл Помпео в воскресенье заявил, что Соединенные Штаты полны решимости одержать победу в торговой войне с Китаем и не намерены отступать от своей политики введения таможенных пошлин. "Торговая война Китая против Соединенных Штатов продолжается уже много лет. И отличие нынешней администрации в следующем — с учетом того, что это хотят называть торговой войной — мы полны решимости выиграть её", — отметил шеф американской дипломатии, добавив, что президент США Дональд Трамп готов продолжать усиливать давление на КНР до тех пор, пока не достигнет желаемого результата.

Комментируя решение Вашингтона не облагать новыми пошлинами некоторые наименования высокотехнологичной продукции, поставляемой из КНР, в том числе смарт-часы Apple Watch, Росс заверил, что США пытались "как можно меньше затронуть потребителей". Глава минторга США также заострил внимание на том, что "в конечном счете никто не заметит эффекта от пошлин" в США, так как дополнительная стоимость товаров "будет разделена между тысячами и тысячами наименований продукции".

Председатель совета директоров и гендиректор JP Morgan Chase Джеймс Даймон одобрил действия Трампа и заявил, что введение Китаем новых пошлин в ответ на аналогичные действия США не окажет сильного влияния на американских потребителей. При этом он назвал противостояние между странами "торговой перестрелкой".

В свою очередь, как сообщила газета The Wall Street Journal, Пекин после объявления Вашингтоном дополнительных пошлин на китайские товары отказался от проведения новых консультаций с США по спорным вопросам в сфере торговли. По версии источников издания, ранее планировалось, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет на следующей неделе в Вашингтон. Перед этим в США якобы должна была прибыть китайская делегация для подготовки консультаций с торговым вопросам.