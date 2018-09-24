Бананы с сюрпризом: Техасской тюрьме пытались "пожертвовать" кокаин на $18 млн

В коробках бананов, которые пожертвовали в техасскую тюрьму, обнаружили скрытый кокаин стоимостью около 18 миллионов долларов.

Департамент уголовного правосудия Техаса сообщает, что наркотики были найдены на двух поддонах бананов, которые пожертвовали за то, что они были перезревшие. Коробки прибыли в пятницу, передает Голос Америки.

Департамент отмечает, что сержанты, которые подняли коробки, нашли сверток белого порошкового вещества под бананами. На место происшествия вызвали представителей таможенной службы США, а власти заявляют, что в 45 коробках бананов было обнаружено 540 пакетов кокаина.

Департамент сообщает, что федеральные чиновники и погранично-таможенная служба США проводят расследование.