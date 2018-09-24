"Кошачий дедушка" из США покорил соцсети своими фото (Видео)

Благодаря фотографиям пенсионера с Висконсина, который дремлет в приюте со своими пушистыми друзьями, приюту удалось получить 40000 долларов пожертвований, а также множество положительных комментариев, пожеланий и лайков, передает УНН со ссылкой на ВВС. Как пишет издание, 75-летний Терри Лормен, учитель английского языка на пенсии, стал волонтером в приюте Safe Haven Pet в Грин-Бей в течение последнего года. Оформленный приют как кафе для кошек - с диванами и телевизором, по которому показывают телепередачи о птицах. Создала заведение 27-летняя Элизабет Фельдгаузен в 2016 году. По информации СМИ, приют специализируется на уходе, реабилитации и поиску новых хозяев для кошек с ограниченными возможностями и особыми потребностями по уходу, которые могут оказаться под угрозой гибели в других местах. "Терри начал приходить в приют почти каждый день со своим специальным гребнем, и помогает ухаживать за котами. Он любит кошек, но путешествует значительную часть времени и поэтому не может завести свою, однако всегда рад помочь с ними", - говорится в сообщении.