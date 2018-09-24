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Трамп готовит предупреждение Асаду

Дональд Трамп в ООН
16:12 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональд Трамп в Генассамблее ООН планирует предостеречь Асада от применения химоружия в Идлибе.

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, намерен в рамках Генассамблеи ООН пригрозить президенту Сирии Башару Асаду последствиями в случае химической атаки в Идлибе, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Трамп также, как ожидается, выскажет новое предупреждение президенту Сирии Башару Асаду о том, что использование химического оружия против мирных жителей в крупном оплоте повстанцев Идлибе будет иметь серьезные последствия", - пишет агентство.

Великобритания и Франция, в свою очередь, активно планируют военный ответ на случай, если они сочтут, что Сирия применила химоружие, сообщает агентство со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Во вторник Д.Трамп выступит с обращением в Генеральной Ассамблее, а в среду он впервые возглавит заседание Совета Безопасности ООН. Темой заседания станет нераспространение ядерного, биологического и химического оружия. Д.Трамп, в частности, поднимет тему Северной Кореи, рассказали агентству его помощники.

Изначально темой заседания СБ должен был стать Иран, но, отмечает агентство, в таком случае на заседании мог бы присутствовать президент Ирана Хасан Рухани, что могло бы создать неловкую ситуацию для Д.Трампа. Д.Трамп сам не добивается встречи с Х.Рухани, однако он готов говорить с иранским лидером, если тот запросит встречу, рассказали агентству источники в администрации. Ранее о такой возможности говорила и постпред США при ООН Никки Хейли.

Д.Трамп прибыл в Нью-Йорк в воскресенье, в городе он пробудет четыре дня. В понедельник у него запланированы встречи с президентом Южной Кореи Муж Чжэ Ином, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Также на полях Генассамблеи Д.Трампу предстоят встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, японским премьер-министром Синдзо Абэ, а также премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

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Все по теме:

Новости мира, Башар Асад, Генассамблея ООН, Дональд Трамп, Идлиб, Сирия, США.
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