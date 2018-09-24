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Трамп отложил обсуждение с замгенпрокурором Розенстайном его отставку

Род Розенстайн
21:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональд Трамп и замгенпрокурора США Родом Розенстайн встретятся позже на этой неделе.

Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с заместителем генерального прокурора США Родом Розенстайном для того, чтобы обсудить последние сообщения о возможной отставке последнего, сообщила в понедельник представитель Белого дома Сара Сандерс.

"У президента США и Р.Розенстейна состоялась длинная беседа, в ходе которой они обсудили последние новости. В силу того, что президент США сейчас находится в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН и из-за его плотного расписания встреч с лидерами стран мира, они встретятся в четверг, когда президент вернется в Вашингтон", - говорится в сообщении С.Сандерс.

Ранее в понедельник агентство "Блумберг" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн устно объявил об отставке.

Информация об отставке Р.Розенстайна появилась спустя несколько дней после того, как газета "Нью-Йорк Таймс" написала, что замгенпрокурора предлагал коллегам тайно записывать свои разговоры с Д.Трампом и обсуждал возможность добиться отставки американского президента, опираясь на 25-ю поправку к конституции США (о полномочиях президента США).

В мае 2017 года Р.Розенстайн поставил Роберта Мюллера во главе расследования, посвященного возможному сговору Д.Трампа с Москвой во время предвыборной гонки и возможному вмешательству России в американские выборы 2016 года.

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Новости мира, Белый дом, Дональд Трамп, Род Розенстайн, Сара Сандерс.
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