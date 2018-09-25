День Независимости Украины

Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 25.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Трамп: Германия будет полностью зависеть от РФ, если не изменит свой курс
Трамп: Германия будет полностью зависеть от РФ, если не изменит свой курс
Новости: Стало известно, когда в Украине пройдет ВНО-2019
Стало известно, когда в Украине пройдет ВНО-2019
Новости: Лучший футболист 2018: за кого голосовали украинцы Шевченко, Пятов и Франков
Лучший футболист 2018: за кого голосовали украинцы Шевченко, Пятов и Франков
Новости: Мисс Украина 2018: Вероника Дидусенко будет отстаивать титул
Мисс Украина 2018: Вероника Дидусенко будет отстаивать титул
X

Госдепартамент США поддержал выбор автокефалии украинской православной церковью

Хизер Нойерт
18:36 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Twitter

Новости мира: Официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт подчеркнула уважение со стороны США выбора православной церкви Украины следовать путем автокефалии.

США считают Вселенского патриарха Варфоломея голосом толерантности и диалога и поддерживают сторонников украинской автокефалии, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт.

"Соединенные Штаты уважают возможность православных религиозных лидеров и верующих Украины следовать путем автокефалии в соответствии с их убеждениями. Мы уважаем Вселенского патриарха как голос религиозной толерантности и межконфессионального диалога", - говорится в заявлении Х.Нойерт, опубликованном во вторник на сайте госдепа.

США поддерживают Украину, которая, по словам Х.Нойерт, "намечает свой собственный путь и принимает собственные решения и ассоциации, свободные от внешних вмешательств".

Представитель госдепартамента заявила при этом, что США "решительно поддерживают свободу вероисповедания, в том числе, свободу членов групп управлять своей религией в соответствии с их убеждениями и свободно исповедовать свою веру без вмешательства правительства".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Автокефалия, Госдепартамент США, США, Хизер Нойэрт.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

"Кошачий дедушка" из США покорил соцсети своими фото (Видео) США и Китай ввели новые ввозные пошлины на товары друг друга Бананы с сюрпризом: Техасской тюрьме пытались "пожертвовать" кокаин на $18 млн

Последние новости

Штаб ООС: В ходе боевых действий на Донбассе ранены трое бойцов ВСУ Смех да и только: неприятности, которые могут случится с каждым Отопительный сезон в Украине: Факторы которые могут привести к срыву
Сегодня читают
01 Снег в Украине: в Карпатах разгулялась непогода (Фото и видео)
02 Как легендарный военный грузовик утопили на ровном месте (Видео)
03 Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 21 серию онлайн (Видео)
04 Киевлянам снова отключат холодную воду
05 Премьер Гройсман показал обновленную стратегически важную трассу
Новости сегодня
19:12 Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за сентябрь
19:10 Смешанная кровь: нереально красивые девушки-метиски (Фото)
19:03 В Киеве пройдет масштабный турнир по смешанным боевым единоборствам WWFC 12
19:02 Геращенко сообщила, о чем будет говорить Порошенко на Генассамблее ООН
18:56 Украинцы стали больше ездить за рубеж: топ-5 наиболее популярных стран
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Завтра в Украине удержится прохладная погода, без осадков
Завтра в Украине удержится прохладная погода, без осадков
Новости: Долг Газпрома Нафтогазу уже превысил $110 млн
Долг Газпрома Нафтогазу уже превысил $110 млн
Новости: Додон проведет встречу с "куратором" от Путина по Приднестровью
Додон проведет встречу с "куратором" от Путина по Приднестровью
Новости: Ученые впервые заметили пылевую бурю на Титане
Ученые впервые заметили пылевую бурю на Титане
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь