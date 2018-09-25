Трамп: Германия будет полностью зависеть от РФ, если не изменит свой курс

Президент Дональд Трамп предупредил ФРГ, что Берлин рискует попасть в полную энергетическую зависимость России, если не изменит курс.

"Германия будет полностью зависеть (энергетически - ред.) от России, если немедленно не изменит свой курс", - сказал Д. Трамп, выступая на Генассамблее ООН

По его словам, "расчет на одного зарубежного поставщика (энергоносителей - ред.) может приводить к вымогательству и запугиванию".

"Вот почему мы приветствуем европейские государства, такие как Польша, за строительство Балтийского газопровода (Baltic pipe), чтобы заинтересованные государства могли удовлетворить свои энергетические потребности", - сказал он.