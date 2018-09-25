Трамп призвал изолировать иранский режим снижением закупок нефти

Соединенные Штаты работают с другими государствами, чтобы снизить объем закупок нефти у Ирана, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Мы работам со странами, которые импортируют необработанную нефть из Ирана, чтобы значительно снизить эти закупки", - сказал Д.Трамп, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"США призывают другие нации изолировать иранский режим до тех пор, пока Иран продолжает свою агрессивную политику", - подчеркнул американский президент.

Ранее Д.Трамп анонсировал 5 ноября восстановление дополнительных ограничительных мер США против Тегерана.

Эти санкции будут касаться энергетического сектора, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.