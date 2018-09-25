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Трамп призвал изолировать иранский режим снижением закупок нефти

Дональд Трамп
23:05 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Во вторник президент США Дональд Трамп на 73-й сессии Генассамблеи ООН призвал международное сообщество снизить объем закупки нефти у Ирана.

Соединенные Штаты работают с другими государствами, чтобы снизить объем закупок нефти у Ирана, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Мы работам со странами, которые импортируют необработанную нефть из Ирана, чтобы значительно снизить эти закупки", - сказал Д.Трамп, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"США призывают другие нации изолировать иранский режим до тех пор, пока Иран продолжает свою агрессивную политику", - подчеркнул американский президент.

Ранее Д.Трамп анонсировал  5 ноября восстановление дополнительных ограничительных мер США против Тегерана.

Эти санкции будут касаться энергетического сектора, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.

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Новости мира, Генассамблея ООН, Дональд Трамп, Иран, Нефть, США.
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