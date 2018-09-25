Трамп заявил о нелигитимности Гаагского трибунала

США отказываются признавать идеологию глобализма, настаивая на важности патриотизма.

Об этом во время выступления на общих дебатах высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН заявил президент США Дональд Трамп.

"Америкой управляют американцы. Мы отвергаем идеологию глобализма, применяя доктрину патриотизма.

По всему миру ответственные народы должны защищаться против угроз суверенитету, при чем не только со стороны мировых правительств, но и от других форм принуждения и доминирования", - сказал Трамп.

Учитывая это, он подтвердил, что США не будут оказывать никакой поддержки Международному уголовному суду.

"По мнению Америки, Международный уголовный суд не имеет юрисдикции, легитимности и власти.

Он хочет получить почти полную юрисдикцию над гражданами всех государств, нарушая принципы правосудия, справедливости и надлежащего процесса", - отметил президент.

Трамп подчеркнул, что США "никогда не откажутся от своего суверенитета в пользу невыборной, неподотчетной глобальной бюрократии".