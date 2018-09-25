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США введут санкции против 12 компаний РФ

США введут санкции против 12 компаний РФ
20:37 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: Министерство торговли США вводит санкции против 12 компаний РФ, действующих "вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики".

Министерство торговли США расширил список компаний, против которых намерено ввести санкции - в нем 12 российских.

Список представлен в документе, который будет считаться официально опубликованным 26 сентября, но уже появился на сайте Федерального регистра США.

"Данное окончательное правило вносит поправки в Правила экспортной администрации (EAR) путем добавления в список 14 субъектов.

Эти 14 субъектов были определены правительством США как таковые, которые действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики", - говорится в пояснении.

В список попали компании из Беларуси, Ирана, России и Сингапура.

В частности, Nilco Group, которая работает в первых 3 странах и "уличена" в том, что задействована в иранской ракетной программе.

Среди российских компаний в нем оказались НИИ "Вектор", предприятие "Гамма", "Сайрус Системс" и "ИнфоТеКС" ("эти организации активизировали деятельность злобных российских кибер-актеров); "Дайвтехносервис" и "Океанос" ("за предоставление оборудования и поддержку ВМФ России"); "АэроКомпозит", ОНПП "Технология", "Авиадвигатель", "Системы прецизионного приборостроения" и НИИ "Вега" ("за поддержку аэрокосмической военной промышленности").

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Новости мира, Министерство торговли, Россия, Санкции, США.
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