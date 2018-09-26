Новые санкции США против РФ: список компаний

Министерство торговли США во вторник разместило в Федеральном регистре документ о внесении ряда компаний в списки на пересмотр лицензий в связи с "деятельностью, противоречащей интересам США".

В список компаний, для которых вводятся ограничения в торговле, добавлены 12 российских юридических лиц, действия которых, как полагает американское правительство, противоречат интересам национальной безопасности и интересам внешней политики Соединенных Штатов.

В документе указано, что эти изменения вступят в силу со дня публикации, которая ожидается 26 сентября.

В новом списке оказались работающие в области связи и защиты информации Научно-исследовательский институт "Вектор" (входит в "Ростех"), ПАО "Информационные технологии и коммуникационные системы" ("Инфотекс"), "Сайрус Системс", ФГУП Научно-производственное предприятие (НПП) "Гамма", которые, по мнению американских властей, способствовали противоправной деятельности российских хакеров.

Также под санкции попадают ООО "Дайвтехносервис" из Санкт-Петербурга и Научно-производственное предприятие подводных технологий "Океанос" за поставку и обслуживание оборудования для ВМФ России.

А также Ульяновский "Аэрокомпозит", Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" (входит в "Ростех"), ПАО "Авиадвигатель", ПАО Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения", Воронежский НИИ "Вега" - за поддержку российской военной аэрокосмической промышленности.

Согласно документу, лицензии всех этих компаний будут пересмотрены. Министерство торговли введет дополнительные требования и ограничения для лицензирования этих компаний, включая экспортные, реэкспортные и трансферные операции в отношении этих юридических лиц.

Кроме российских компаний в эти списки были добавлены юридические лица из Белоруссии, Ирана, Сингапура, ОАЭ и Гонконга.