Экс-госсекретарь США Клинтон снялась в комедийном сериале

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон сыграла роль своего двойника в одном из новых эпизодов американского комедийного сериала "Мерфи Браун". Об этом сообщает Variety.

По сценарию Клинтон приходит на телеканал к главной героине Мерфи Браун, чтобы устроиться на работу секретарем. Женщина внешне является полной копией знаменитого политика, даже назвалась именем Хилари Клинтон.

Она объясняет изумленному работодателю, что ее часто путают с экс-госсекретарем, но ее имя пишется с одной буквой "л" (на английском имя Клинтон пишется как Hillary). Во время собеседования работодатель выясняет, что героиня "в течение четырех лет работала секретарем в одной очень крупной организации", а также "безусловно имеет опыт работы с электронной почтой".