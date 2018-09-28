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В США назвали условия военного присутствия в Сирии

Сирия
20:41 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: США продолжат сохранять военное присутствие в Сирии до тех пор, пока силы Ирана не покинут регион.

США останутся в Сирии до тех пор, пока там сохраняет военное присутствие Иран, однако роль Вашингтона не обязательно предусматривает присутствие военнослужащих.

Об этом заявил специальный представитель США в Сирии Джеймс Джеффри, сообщает издание Daily Mail.

"Соединенные Штаты будут оставаться в Сирии, пока соперник Иран сохраняет там свое присутствие, но роль США не обязательно будет включать присутствие военных", - говорится в сообщении.

Таким образом Джеффри объяснил недавние комментарии высокопоставленных лиц, после которых сложилось впечатление, что американские войска останутся в Сирии на неопределенный срок, чтобы противодействовать Ирану.

Отвечая на вопрос о том, связывает ли президент США Дональд Трамп вопрос о выводе американского контингента с выходом иранских сил, Джеффри сказал: "Президент хочет, чтобы мы оставались в Сирии, пока не будут выполнены эти и другие условия". Однако добавил, что не обязательно подразумевается присутствие американских военнослужащих.

"Есть много способов сохранить присутствие. Мы безусловно поддерживаем присутствие на дипломатическом уровне", - сказал он.

Как известно, бывший президент США Барак Обама вмешался в сирийскую войну под предлогом нанести поражение "Исламскому государству", также считающему Иран своим противником.

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Новости мира, Джеймс Джеффри, Иран, Сирия, США.
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