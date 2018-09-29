В США потерпел крушение новейший истребитель F-35B (Видео)

В штате Южная Каролина разбился новейший истребитель F-35B, пилоту самолета удалось катапультироваться.

Авария произошла вблизи авиационной базы Морской Пехоты США Бофорт (Marine Corps Air Station Beaufort), пишет Голос Америки.

Ранее сообщалось, что США в четверг, 27 сентября, впервые использовали истребитель F-35 в условиях боевых действий.

F-35 - истребитель пятого поколения, разработанный компанией Lockheed Martin. ВВС США эксплуатируют их с 2016 года. Модель истребителя F-35B - единственная из трех в линейке, которая способна осуществлять вертикальную посадку.

Кроме этого, он требует минимальной дистанции для разбега. До 2020 года планируется выпустить более 3000 самолетов такого типа, которые поступят на вооружение 11 стран.

В мае 2018 года Израиль стал первой страной, которая использовала F-35 для выполнения боевой задачи.