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В США потерпел крушение новейший истребитель F-35B (Видео)

F-35B
00:24 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: Инцидент является первой аварией самого дорогого истребителя ВВС США.

В штате Южная Каролина разбился новейший истребитель F-35B, пилоту самолета удалось катапультироваться.

Авария произошла вблизи авиационной базы Морской Пехоты США Бофорт (Marine Corps Air Station Beaufort), пишет Голос Америки.

Ранее сообщалось, что США в четверг, 27 сентября, впервые использовали истребитель F-35 в условиях боевых действий.

F-35 - истребитель пятого поколения, разработанный компанией Lockheed Martin. ВВС США эксплуатируют их с 2016 года. Модель истребителя F-35B - единственная из трех в линейке, которая способна осуществлять вертикальную посадку.

Кроме этого, он требует минимальной дистанции для разбега. До 2020 года планируется выпустить более 3000 самолетов такого типа, которые поступят на вооружение 11 стран.

В мае 2018 года Израиль стал первой страной, которая использовала F-35 для выполнения боевой задачи.

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Новости мира, F-35B, ВВС США, Крушение самолета, Южная Каролина.
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