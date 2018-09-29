В США потерпел крушение новейший истребитель F-35B (Видео)
Новости мира: Инцидент является первой аварией самого дорогого истребителя ВВС США.
В штате Южная Каролина разбился новейший истребитель F-35B, пилоту самолета удалось катапультироваться.
Авария произошла вблизи авиационной базы Морской Пехоты США Бофорт (Marine Corps Air Station Beaufort), пишет Голос Америки.
Ранее сообщалось, что США в четверг, 27 сентября, впервые использовали истребитель F-35 в условиях боевых действий.
F-35 - истребитель пятого поколения, разработанный компанией Lockheed Martin. ВВС США эксплуатируют их с 2016 года. Модель истребителя F-35B - единственная из трех в линейке, которая способна осуществлять вертикальную посадку.
Кроме этого, он требует минимальной дистанции для разбега. До 2020 года планируется выпустить более 3000 самолетов такого типа, которые поступят на вооружение 11 стран.
В мае 2018 года Израиль стал первой страной, которая использовала F-35 для выполнения боевой задачи.