Комитет Сената США поддержал судью Кавано, вопреки обвинениям в домогательствах

Юридический комитет Сената США, который контролируется республиканским большинством, в пятницу поддержал кандидатуру Бретта Кавано в процессе назначения его на пост судьи Верховного суда США, несмотря на обвинения в сексуальных домогательствах. Для окончательного утверждения кандидат должен пройти процедуру всеобщего голосования в Сенате.

Кавано смог заручиться лишь минимальной поддержкой – 11-ти сенаторов, еще десять законодателей проголосовали "против". Некоторые из них, представители Демократической партии, покинули зал в знак протеста.

Голосование состоялось на следующий день после слушаний Бретта Кавано и профессора Кристин Форд, которая заявила о насилии с его стороны в 1982 году, когда они были учениками старшей школы в штате Мэриленд. Сам же Кавано категорически отрицает все обвинения.

Член юридического комитета, сенатор-республиканец Джефф Флейк, который до этого не определился со своим выбором, в пятницу согласился поддержать Кавано при одном условии. Законодатель требует, чтобы дело с обвинениями в насилии с его стороны расследовало ФБР. Окончательная процедура утверждения в сессионном зале Сената может состояться уже в ближайшие дни.