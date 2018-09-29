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Комитет Сената США поддержал судью Кавано, вопреки обвинениям в домогательствах

Заседание юридического комитета Сената США
08:29 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Юридический комитет Сената США поддержал кандидатуру Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда США, несмотря на обвинения в сексуальных домогательствах.

Юридический комитет Сената США, который контролируется республиканским большинством, в пятницу поддержал кандидатуру Бретта Кавано в процессе назначения его на пост судьи Верховного суда США, несмотря на обвинения в сексуальных домогательствах. Для окончательного утверждения кандидат должен пройти процедуру всеобщего голосования в Сенате.

Кавано смог заручиться лишь минимальной поддержкой – 11-ти сенаторов, еще десять законодателей проголосовали "против". Некоторые из них, представители Демократической партии, покинули зал в знак протеста.

Голосование состоялось на следующий день после слушаний Бретта Кавано и профессора Кристин Форд, которая заявила о насилии с его стороны в 1982 году, когда они были учениками старшей школы в штате Мэриленд. Сам же Кавано категорически отрицает все обвинения.

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Член юридического комитета, сенатор-республиканец Джефф Флейк, который до этого не определился со своим выбором, в пятницу согласился поддержать Кавано при одном условии. Законодатель требует, чтобы дело с обвинениями в насилии с его стороны расследовало ФБР. Окончательная процедура утверждения в сессионном зале Сената может состояться уже в ближайшие дни.

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Новости мира, Бретт Кавано, Кандидатура, Обвинения в сексуальных домогательствах, Поддержка, Сенат США, Судья Верховного суда США, Юридический комитет.
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