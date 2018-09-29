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Женщина нашла алмаз в 3 карата в Арканзасе

Необработанные алмазы
17:10 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: В национальном парке “Кратер алмазов” в штате Арканзас женщина нашла алмаз в 3 карата.

Жительница штата Колорадо, которая пожелала остаться анонимной, нашла алмаз почти в три карата после 10-минутного поиска в национальном парке "Кратер алмазов" штата Арканзас, передает УНН со ссылкой на AP.

Найдя камень, женщина сперва решила, что это стекло, и передала его сыну. Когда же через час женщина принесла находку сотрудникам парка, те сообщили, что это алмаз в 2,63 карата — самый крупный из 256 драгоценных камней, найденных в парке в этом году. Парк "Кратер алмазов" расположен на распаханной земле — разрушенной древней поверхности кимберлитовой трубки вулканического происхождения. Здесь посетили могут искать алмазы и оставлять себе все найденное.

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Все по теме:

Новости мира, Алмазы, Арканзас, Колорадо, Национальный парк, “Кратер алмазов”.
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