Женщина нашла алмаз в 3 карата в Арканзасе

Жительница штата Колорадо, которая пожелала остаться анонимной, нашла алмаз почти в три карата после 10-минутного поиска в национальном парке "Кратер алмазов" штата Арканзас, передает УНН со ссылкой на AP.

Найдя камень, женщина сперва решила, что это стекло, и передала его сыну. Когда же через час женщина принесла находку сотрудникам парка, те сообщили, что это алмаз в 2,63 карата — самый крупный из 256 драгоценных камней, найденных в парке в этом году. Парк "Кратер алмазов" расположен на распаханной земле — разрушенной древней поверхности кимберлитовой трубки вулканического происхождения. Здесь посетили могут искать алмазы и оставлять себе все найденное.