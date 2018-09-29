Трамп был вынужден дать добро на расследование в отношении судьи Кавано

Президент США Дональд Трамп был вынужден распорядиться о начале расследования ФБР против своего же номинанта на должность судьи Верховного суда Бретта Кавано, против которого трое женщин выдвинули обвинения в сексуальном насилии.

Об этом Трамп написал в ночь на субботу на официальной странице в сети Twitter.

"Сегодня вечером было открыто наше седьмое расследование ФБР в отношении судьи Бретта Кавано. Когда-то он будет признан поистине великим судьей Верховного суда Соединенных Штатов!" - написал президент о своем ставленнике.

Глава Белого дома распорядился о расследовании ФБР под давлением его же однопартийцев.

Как сообщалось ранее, юридический комитет Сената США в пятницу поддержал кандидатуру Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда США. При этом сенатор-республиканец Джефф Флэйк, который до этого не определился со своим выбором, согласился поддержать судью при одном условии - чтобы дело Кавано расследовало ФБР.

Бретта Кавано обвиняют в сексуальном насилии, которое он совершил еще в 1982 году. Сам он категорически отрицает все обвинения в его адрес.