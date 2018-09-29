День Независимости Украины

Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия отправит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев
Британия отправит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев
Новости: Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

Трамп был вынужден дать добро на расследование в отношении судьи Кавано

Бретт Кавано
23:19 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Трамп под давлением дал добро на расследование ФБР против судьи Кавано.

Президент США Дональд Трамп был вынужден распорядиться о начале расследования ФБР против своего же номинанта на должность судьи Верховного суда Бретта Кавано, против которого трое женщин выдвинули обвинения в сексуальном насилии.

Об этом Трамп написал в ночь на субботу на официальной странице в сети Twitter.

"Сегодня вечером было открыто наше седьмое расследование ФБР в отношении судьи Бретта Кавано. Когда-то он будет признан поистине великим судьей Верховного суда Соединенных Штатов!" - написал президент о своем ставленнике.

Глава Белого дома распорядился о расследовании ФБР под давлением его же однопартийцев.

Как сообщалось ранее, юридический комитет Сената США в пятницу поддержал кандидатуру Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда США. При этом сенатор-республиканец Джефф Флэйк, который до этого не определился со своим выбором, согласился поддержать судью при одном условии - чтобы дело Кавано расследовало ФБР.

Бретта Кавано обвиняют в сексуальном насилии, которое он совершил еще в 1982 году. Сам он категорически отрицает все обвинения в его адрес.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Бретт Кавано, Дональд Трамп, Расследование, ФБР.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

В США потерпел крушение новейший истребитель F-35B (Видео) В США назвали условия военного присутствия в Сирии Экс-госсекретарь США Клинтон снялась в комедийном сериале

Последние новости

ЧМ-2018 по волейболу среди женщин: результаты матчей 2-го тура Поставки немецкого оружия в Турцию сократились Компания Xiaomi представила новую камеру видеонаблюдения
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
19:57 Сказочный загородный дом, в котором тепло даже в холодную пору (Фото)
19:53 Греция хочет разгрузить лагеря для мигрантов
19:49 Заря - Львов: обзор матча (Видео)
19:42 Теннис. Украинки проиграли финал юниорского Кубка Федерации
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь