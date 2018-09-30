Трамп о Ким Чен Ыне: После обмена письмами мы "влюбились" в друг друга

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что после обмена письмами с северокорейским лидером Ким Чен Ыном они "влюбились друг в друга". Об этом пишет DW со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа, передает УНН.

"Он написал мне замечательные письма, невероятные письма. И мы влюбились", - заявил Трамп.

При этом политик раскритиковал своих оппонентов внутри США, которые заявляют, что Трамп "жертвует многим" ради разрядки в отношениях с Северной Кореей.

"Я не пожертвовал ничем", - сказал глава Белого дома.

Как напомнило издание, администрация Трампа работает над подготовкой новой встречи с Кимом. Темами снова должны стать денуклеаризация и безопасность на Корейском полуострове. Впрочем, точная дата мероприятия пока неизвестна. Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что в процессе денуклеаризации Корейского полуострова достигнут значительный прогресс, а лидер КНДР Ким Чен Ын открыт для этой идеи.