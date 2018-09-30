День Независимости Украины

Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия отправит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев
Британия отправит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев
Новости: Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

Трамп о Ким Чен Ыне: После обмена письмами мы "влюбились" в друг друга

Ким Чен Ын и Дональд Трамп
10:59 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Президент США Дональд Трамп заявил, что после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын прислал ему замечательные письма, они "влюбились в друг друга".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что после обмена письмами с северокорейским лидером Ким Чен Ыном они "влюбились друг в друга". Об этом пишет DW со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа, передает УНН.

"Он написал мне замечательные письма, невероятные письма. И мы влюбились", - заявил Трамп.

При этом политик раскритиковал своих оппонентов внутри США, которые заявляют, что Трамп "жертвует многим" ради разрядки в отношениях с Северной Кореей.

"Я не пожертвовал ничем", - сказал глава Белого дома.

Трамп объяснил смех в зале ООН: Они смеялись вместе со мной

Как напомнило издание, администрация Трампа работает над подготовкой новой встречи с Кимом. Темами снова должны стать денуклеаризация и безопасность на Корейском полуострове. Впрочем, точная дата мероприятия пока неизвестна. Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что в процессе денуклеаризации Корейского полуострова достигнут значительный прогресс, а лидер КНДР Ким Чен Ын открыт для этой идеи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Влюбленность, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, Лидер КНДР, Обмен письмами, Президент США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

В США потерпел крушение новейший истребитель F-35B (Видео) В США назвали условия военного присутствия в Сирии Экс-госсекретарь США Клинтон снялась в комедийном сериале

Последние новости

ЧМ-2018 по волейболу среди женщин: результаты матчей 2-го тура Поставки немецкого оружия в Турцию сократились Компания Xiaomi представила новую камеру видеонаблюдения
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
19:57 Сказочный загородный дом, в котором тепло даже в холодную пору (Фото)
19:53 Греция хочет разгрузить лагеря для мигрантов
19:49 Заря - Львов: обзор матча (Видео)
19:42 Теннис. Украинки проиграли финал юниорского Кубка Федерации
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь