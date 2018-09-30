В Бразилии тысячи женщин вышли на акцию против кандидата в президены

В Бразилии десятки тысяч женщин вышли на акции протеста против кандидата в президенты Жаира Болсонару. Об этом сообщает BBC.

"Десятки тысяч женщин вышли на улицы Бразилии на акцию протеста против ультраправого кандидата в президенты Жаира Болсонару", - говорится в сообщении.

Они держали плакаты с надписью "Не он" и скандировали соответствующие лозунги.

Как отмечает BBC, личность Болсонару, которого кое-кто сравнивает с президентом США Дональдом Трампом, является очень контроверсионной. В частности, ранее он заявил члену бразильского Конгресса, что она не достойна того, чтобы ее изнасиловали, а гомосексуализм сравнивал с педофилией.

В то же время Болсонару имеет широкую поддержку со стороны христианских евангелистов за твердую позицию против абортов.

Первый тур президентских выборов в Бразилии состоится 7 октября. 7 сентября главный кандидат от оппозиции на должность президента Бразилии Жаир Болсонару подвергся ножевому нападению. Нападавший, 40-летний Аделио Биспо де Оливейра, задержан; выяснилось, что у него проблемы с психикой.