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В Бразилии тысячи женщин вышли на акцию против кандидата в президены

Акция протеста в Бразилии
15:04 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Бразилии десятки тысяч женщин устроили акцию протеста против кандидата в президенты Жаира Болсоннару в связи с скандальным заявлением члену Конгресса.

В Бразилии десятки тысяч женщин вышли на акции протеста против кандидата в президенты Жаира Болсонару. Об этом сообщает BBC.

"Десятки тысяч женщин вышли на улицы Бразилии на акцию протеста против ультраправого кандидата в президенты Жаира Болсонару", - говорится в сообщении.

Они держали плакаты с надписью "Не он" и скандировали соответствующие лозунги.

Как отмечает BBC, личность Болсонару, которого кое-кто сравнивает с президентом США Дональдом Трампом, является очень контроверсионной. В частности, ранее он заявил члену бразильского Конгресса, что она не достойна того, чтобы ее изнасиловали, а гомосексуализм сравнивал с педофилией.

В то же время Болсонару имеет широкую поддержку со стороны христианских евангелистов за твердую позицию против абортов.

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Первый тур президентских выборов в Бразилии состоится 7 октября. 7 сентября главный кандидат от оппозиции на должность президента Бразилии Жаир Болсонару подвергся ножевому нападению. Нападавший, 40-летний Аделио Биспо де Оливейра, задержан; выяснилось, что у него проблемы с психикой. 

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Новости мира, Акция протеста в Бразилии, Жаир Болсоннару, Женщины, Кандидат в президенты Бразилии.
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