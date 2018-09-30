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Трамп может получить Нобелевскую премию

Нобелевская премия
17:33 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: После своей встречи с Ким Чен Ыном Дональд Трамп вошел в число наиболее вероятных претендентов на получение Нобелевской премии мира 2018 года.

Президент США Дональд Трамп вошел в число вероятных претендентов на Нобелевскую премию мира-2018. Об этом сообщил "Голос Америки" со ссылкой на Reuters, передает УНН. В частности, издание со ссылкой на свои источники сообщает, что президент США вошел в число вероятных претендентов благодаря проведению исторической встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре в июне текущего года.

"В июне 2018 Трамп стал первым действующим президентом США, который провел переговоры с лидером КНДР для решения ракетно-ядерного кризиса на Корейском полуострове. После июньского саммита президент США заявил, что Ким - "открытый" и "уважаемый" человек", - пишет издание. Издание также отмечает, что имя лауреата Нобелевской премии мира-2018 будет озвучено на пресс-конференции 5 октября в норвежской столице - Осло. Вознаграждение в размере 1,4 млн долларов будет вручено лауреату во время торжественной церемонии, которая пройдет 10 декабря.

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Новости мира, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, Нобелевская премия, Претендент, США.
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