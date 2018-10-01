Трамп собирается заставить союзников платить за военную поддержку
Новости мира: Трамп намерен добиться от союзников оплаты за военную поддержку.
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться от развитых стран оплаты за военную поддержку со стороны Вашингтона.
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на DW.com.
"Когда речь идет о богатых странах, таких как Саудовская Аравия, Япония, Южная Корея, к чему финансировать их армии", - задался вопросом Трамп, выступая перед публикой в Западной Виргинии.
"Они будут нам платить. Проблема в том, что их об этом никто никогда не спрашивал", - добавил Трамп.
В случае Южной Кореи, сказал американский лидер, США финансируют "около 60 процентов их армии".
По словам Трампа, американские генералы сказали ему, что Белый дом платит за эти страны, потому что "они - наши союзники". Однако высшие военные чины не разбираются в финансах, сказал президент США, охарактеризовав ситуацию как "отвратительную торговую сделку и отвратительную военную сделку".
Ранее Трамп неоднократно высказывался в пользу того, что союзники США по НАТО, в частности, Германия, должны всерьез увеличить свои военные расходы.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что в 2014 году страны альянса договорились увеличить расходы на оборону до 2 процентов в течение 10 лет.