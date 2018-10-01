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Трамп подписал Оборонный бюджет

Пентагон
10:12 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Оборонный бюджет США, в котором предусмотрено выделение 250 млн долларов для поддержки Украины, подписан Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп подписал ранее одобренный Конгрессом и Сенатом бюджет Пентагона на 2019 год, в котором Украине на помощь в сфере безопасности выделяется $250 млн, сообщает посольство Украины в США.

"Президент США Дональд Трамп подписал ранее принятый Конгрессом "Закон об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019", которым выделяется $250 млн. для поддержки Украины", - сказано в сообщении украинского посольства на странице в соцсети Фейсбук. В посольстве напомнили, что объем помощи Украине в сфере безопасности и обороны по линии Пентагона увеличен на $50 млн по сравнению с бюджетом 2018 года.

"Высоко ценим растущую поддержку Украины нашим ключевым стратегическим партнером - Соединенными Штатами Америки, направленную на укрепление обороноспособности нашего государства в противодействии российской агрессии", - отметили в посольстве. Согласно документу, $250 млн. выделяются, в том числе, на "проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров". Перечень видов помощи включает также поддержку вооруженных и сил безопасности Украины разведывательной информации.

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Новости мира, Бюджет, Дональд Трамп, Оборона, Пентагон, США, Украина.
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