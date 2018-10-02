СМИ: Глава Пентагона отменил визит в Китай

Министр обороны США Джеймс Мэттис отменил планировавшийся на октябрь визит в Китай, сообщает в понедельник телеканал CNN со ссылкой на неназванного сотрудника американской администрации.

Изначально предполагалось, что глава Пентагона совершит поездку в Пекин, где обсудит с китайскими официальными лицами вопросы безопасности.

Решение об отмене поездки было принято на фоне растущей напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном, отмечает CNN. Обострение в отношениях связано, в частности, с введением США таможенных тарифов на китайскую продукцию и с американскими санкциями против отдела вооружений ЦВС КНР и его руководителя Ли Шанфу.

Сам Дж.Мэттис в понедельник заявил журналистам, что не видит проблем в отношениях США и Китая, сообщает агентство Associated Press. По его словам, отношения между странами не ухудшаются - Вашингтону просто нужно понять, как выстраивать отношения с Пекином.

О том, посетит ли он Китай, Дж.Мэттис не сказал.

Между тем, в Пентагоне факт отмены визита пока не подтвердили.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о том, что, возможно, его дружба с председателем КНР Си Цзиньпином подошла к концу. "Возможно, он больше не мой друг. Но я думаю, что он все еще уважает меня", - сказал американский лидер.

В сентябре США ввели 10%-ные пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд в год, и предупредили, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.

Затем Минфин США ввел санкции в отношении отдела вооружений Центрального военного совета (ЦВС) КНР и его руководителя Ли Шанфу. После этого Китай отозвал из США командующего Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзиньлуна, находившегося там с визитом. Пекин также отложил проведение очередной встречи между начальниками объединенных штабов вооруженных сил Китая и США, которая должна была состояться 25-27 сентября в китайской столице.