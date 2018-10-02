Россия нарушает договор о РСМД: США предоставили доказательства

Соединенные Штаты предоставляли России доказательства того, что она нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

"Мы уже несколько лет пытаемся направить послание России, что они нарушают договор. Мы показали России доказательства того, что они нарушают договор. Они строят баллистическую ракету средней дальности в нарушение договора РСМД. Это факт, который мы доказали", - сказала Хатчинсон.

Посол отметила, что в следующие два дня во время встречи министров обороны НАТО американская сторона представит задокументированные доказательства нарушений со стороны России.

"Соединенные Штаты не хотят отказываться от договора. Мы, конечно, не намерены нарушать договор. Поэтому мы просим наших союзников высказать предложения, как вновь заставить Россию соблюдать его", - сказала она.

Хатчинсон подчеркнула, что если Россия продолжит отрицать нарушения после демонстрации четких доказательств, то "дипломатия должна быть усилена, и нам нужно искать другие пути, чтобы посадить Россию за стол переговоров по этому вопросу".