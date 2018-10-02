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США вводят санкции против Якудзы

Минфин США
21:22 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
УНИАН

Новости мира: США ввели санкции против представителей японского преступного синдиката Якудза.

Управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства Соединенных Штатов Америки ввело санкции против двух компаний и четырех человек в Японии, связанных с самым крупным и самым известным представителем японского мафиозного синдиката Якудза - Ямагути-гуми.

Об этом говорится в заявлении на сайте Департамента казначейства США (Министерства финансов).

Санкции введены с целью защитить финансовую систему США от пагубного иностранного влияния и разоблачить другие компании и лиц, поддерживающих представителей Якудзы или действующих от их имени.

"Казначейство направило свои действия против подконтрольных Якудзе компаний, чтобы разоблачить настоящую собственность этих, как кажется, законных компаний. Мы усиливаем давление на этот опасный японский преступный синдикат и местных лидеров банд, которые наживаются на всем - на сексуальной эксплуатации, контрабанде оружия и вымогательстве", - заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер.

"Путем разоблачения этой широкой сети подставных компаний и лиц, поддерживающих синдикат Якудзы Ямагути-гуми, мы намерены разрушить глобальную финансовую инфраструктуру этой незаконной транснациональной преступной организации", - заявил он.

Санкции предусматривают блокирование активов и имущества этих компаний. Они имеют отношение к серьезной преступной деятельности - торговле людьми, контрабанде наркотиков и незаконной торговле оружия, вымогательству и экономическим преступлениям, включая отмывание денежных средств.

Санкции введены против компаний Yamaki, K.K. и Toyo Shinyo Jitsugyo K.K., а также против четырех человек - Утао Морио, Чикаро Цуда, Ясуо Такаги и Кацуаки Мицуяшу.

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Новости мира, Минфин США, Санкции, Якудза, Ямагути-гуми.
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