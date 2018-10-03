СМИ: В США пытались отравить главу Пентагона

В США с помощью токсичного вещества в конверте пытались отравить главу Пентагона Джеймса Мэттиса, передает УНН со ссылкой на CNN.

Как сообщает СМИ, также была попытка отравления и руководителя военно-морских операций ВМС США адмирала Джона Ричардсона.

Конверты, содержащие следы токсичного вещества, были выявлены 1 октября во время предварительного осмотра почты, поступающей в Пентагон, пишет издание.

В то же время, издание отмечает, что конверты не попали на территорию Пентагона и сотрудники ведомства вне зоны риска.

СМИ также отмечает, что сам Мэттис, которому был адресован отравленный конверт, находится в Европе.