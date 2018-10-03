Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/4552247-smi-v-ssha-pyitalis-otravit-glavu-pentagona.html
СМИ: В США пытались отравить главу Пентагона
03:49 Сегодня Телеграф
Новости мира: В Соединенных Штатах пытались отравить главу Пентагона и руководителя военно-морских операций ВМС.
В США с помощью токсичного вещества в конверте пытались отравить главу Пентагона Джеймса Мэттиса, передает УНН со ссылкой на CNN.
Как сообщает СМИ, также была попытка отравления и руководителя военно-морских операций ВМС США адмирала Джона Ричардсона.
Конверты, содержащие следы токсичного вещества, были выявлены 1 октября во время предварительного осмотра почты, поступающей в Пентагон, пишет издание.
В то же время, издание отмечает, что конверты не попали на территорию Пентагона и сотрудники ведомства вне зоны риска.
СМИ также отмечает, что сам Мэттис, которому был адресован отравленный конверт, находится в Европе.
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