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НАТО сплачивается против России

НАТО
08:02 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Пентагоне пытаются сплотить союзников по НАТО в Европе для противостояния России, сплачиваясь и укрепляя свой потенциал.

Учитывая агрессивное и деструктивное поведение России, которая первой со времен Второй мировой войны пытается изменить международно признанные границы, страны НАТО сплачиваются и укрепляют свой потенциал в Европе. Об этом заявил во время встречи с журналистами в Париже министр обороны США Джеймс Маттис.

"Я думаю, что каждый союзник по НАТО сегодня осознает то, что делает Россия", - приводит Пентагон слова главы оборонного ведомства США. Д. Маттис напомнил, что Москва продолжает "раздувать конфликт" в Украине.

"Я думаю, если посмотреть на историю и сопоставить все факты вместе – по перекраивания международных границ с применением силы, то (Россия) является первой страной, которая осуществила это с времен Второй мировой войны", - сказал Д. Маттис. По его словам, россияне хотят иметь право вето на дипломатические, экономические и решения по безопасности в соседних странах.

"Итак, демократические государства сплачиваются, объединяются и стоят вместе", - подчеркнул министр обороны США. В этой связи он отметил, что сейчас между союзниками по НАТО в Европе происходит мощное взаимодействие, в том числе по реализации плана "четыре тридцать". Эта инициатива предусматривает, что страны Альянса до 2020 года будет 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых судов, готовых к применению в течение 30-ти дней или в более короткий период.

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Новости мира, Европа, НАТО, Пентагон, Россия, США.
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