День Независимости Украины

Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 03.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стало известно, как денежные переводы из-за границы влияют на субсидию
Стало известно, как денежные переводы из-за границы влияют на субсидию
Новости: В НАТО говорили об агрессии РФ в Азовском море
В НАТО говорили об агрессии РФ в Азовском море
Новости: Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Новости: Ученые открыли новый объект за Плутоном
Ученые открыли новый объект за Плутоном
X

Трамп: Я люблю саудовского короля

Дональд Трамп и король Салман
13:13 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Дональд Трамп признался в любви к саудовскому королю, но потребовал от него тратить больше денег на оборону, потому что без США он не протянет и двух недель.

Президент США Дональд Трамп призвал короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз ас-Сауда наращивать расходы королевства на оборону и не полагаться только на помощь Вашингтона, сообщает в среду информагентство Associated Press.

"Я люблю короля - короля Салмана, но я сказал: "Король, мы защищаем вас. Без нас вы не протянете и двух недель. Вы должны платить за свою армию, вы должны платить", - сказал Д. Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Миссисипи.

При этом американский лидер не уточнил, когда у него состоялся подобный разговор с саудовским королем. Согласно информации Белого дома, последний раз Д. Трамп разговаривал с королем Саудовской Аравии по телефону в субботу, 29 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Дональд Трамп, Король Салман, Оборона, Саудовская Аравия, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

США вводят санкции против Якудзы США рассматривают возможность уничтожения российских ракет Россия нарушает договор о РСМД: США предоставили доказательства

Последние новости

Венгрия обещает зеркально ответить на высылку консула из Украины Джонни Депп рассказал, как относился к своей бывшей супруге Эмбер Херд Экстремальные снимки, которые вас взбудоражат (Фото)
Сегодня читают
01 В Одесской области у моря произошел километровый оползень
02 Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
03 Лион - Шахтер: слова Фонсеки после невероятного матча Лиги чемпионов
04 Как Реал сенсационно проиграл ЦСКА (Видео)
05 Супрун отреагировала на решение комитета Рады ее уволить
Новости сегодня
21:30 Трамп отрицает мошенничество его семьи с налогами
21:24 "Похожие, но не похожи": нереально крутой фотопроект о близнецах (Фото)
21:24 Диетологи рассказали, можно ли набрать вес от запаха пищи
21:18 В ВСУ опровергают ложь российского агитпропа об оружии из США
21:11 Тоттенхэм - Барселона: составы команд
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Новости: Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Новости: В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
Новости: Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь