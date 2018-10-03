США заявили о выходе из соглашения с Ираном от 1955 года

США прекращают действие договора о дружбе с Ираном от 1955 года, заявил в ходе пресс-конференции госсекретарь США Майк Помпео.

"Я объявляю, что США выходят из договора о дружбе с Ираном от 1955 года", - сказал М.Помпео.

Соглашение 1955 года закрепляло правовой принцип наибольшего благоприятствования в отношении физических и юридических лиц с обеих сторон, а также было направлено на укрепление торговых связей между двумя странами. В Тегеране настаивают, что санкции, восстановленные Соединенными Штатами, нарушают этот правовой принцип.

М.Помпео также выразил сожаление в связи с тем, что международный суд ООН не признал того, что не имел полномочий рассматривать иранский иск.

"Мы расстроены тем, что суд не признал, что не обладал юрисдикцией, чтобы выносить какое-либо решение", - сказал М.Помпео.

При этом, госсекретарь США заявил, что, на его взгляд, постановление суда, не удовлетворившего большинство требований иранской стороны, стало "поражением для Тегерана".

Ранее в среду Международный суд ООН вынес предварительное постановление по иску Ирана к Соединенным Штатам, согласно которому США должны вывести из-под санкций в отношении Ирана гуманитарную помощь и товары, связанные с гражданской авиацией.

Список товаров, которые не должны подпадать под действие американских санкций, в частности, включает в себя продовольствие и медикаменты.