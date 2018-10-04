День Независимости Украины

Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 04.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рева рассказал, кто из украинцев не получит субсидию
Рева рассказал, кто из украинцев не получит субсидию
Новости: Итоги 3 октября: реакция Супрун, отопительный сезон и масштабный оползень
Итоги 3 октября: отопительный сезон и масштабный оползень
Новости: Лига чемпионов. Результаты матчей 3 октября
Лига чемпионов. Результаты матчей 3 октября
Новости: Исследователи обнаружили жизнь на глубине 600 метров под землей
Исследователи обнаружили жизнь на глубине 600 метров под землей
X

Болтон: США будут оказывать максимальное давление на Иран

Джон Болтон
00:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Вашингтон продолжит оказывать максимальное давление на Иран, рассчитывает, что ЕС согласится с позицией США.

США продолжат свою политику по оказанию максимального давления на Иран, заявил в среду советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Я думаю, мы будем оказывать максимальное давление из возможного (на Иран - Ред.)", - сказал Дж.Болтон.

Он также заявил, что не видит признаков того, что Иран сворачивает свою ядерную программу.

Также Дж.Болтон, говоря о желании ЕС остаться в ядерной сделке с Ираном, сравнил поведение ЕС с "шестью стадиями горя".

"Мы работаем с европейскими партнерами, с британцами, французами, немцами и другими. Они решили остаться в ядерной сделке с Ираном, но, как я говорил, это похоже на книгу, написанную несколько десятилетий назад..., которая называется "Шесть стадий горя": сначала отрицание, потом злость, затем вы доходите до принятия. И я думаю, что именно в этом направлении двигаются европейцы", - сказал Дж.Болтон.

"Я могу сказать вам, что многие европейские компании отказываются от возможностей для бизнеса в Иране, потому что они не хотят оказаться в кампании по давлению, которую мы проводим", - добавил советник американского президента.

Дж.Болтон не упомянул название работы, в которой говорится о "стадиях горя". Чаще всего, под стадиями принятия каких-либо печальных событий подразумевают поведение, описанное американским психологом Элизабет Кюблер-Росс. В книге 1969 года автор описывала не шесть, а пять стадий умирания: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие.

8 мая этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской ядерной сделки и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Джон Болтон, ЕС, Иран, СВПД.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

НАТО сплачивается против России СМИ: В США пытались отравить главу Пентагона Минобороны США получило токсичные посылки

Последние новости

Ядовитые конверты в Пентагоне: Следователи установили личность подозреваемого Джаррелл Миллер хочет сразиться с Энтони Джошуа за титул WBA В Киеве временно изменится график движения трамваев №12
Сегодня читают
01 У РФ нет сил провести десантную операцию в Азовском море
02 Исследователи обнаружили жизнь на глубине 600 метров под землей
03 Легенде бокса пришлось встать на стул для фото с Кличко
04 Танцы со звездами 2018: Оксана Марченко ответила на критику в свой адрес
05 Анита Луценко рассказала о трудностях проекта "Танцы со звездами"
Новости сегодня
08:16 Яблонец - Динамо: слова Хацкевича перед матчем Лиги Европы
08:00 Кайли Дженнер поделилась кадром, которым расстроила некоторых поклонников
07:53 В России под Костромой разбился частный вертолет
07:50 Динамо обыграло чемпиона Болгарии в Юношеской лиге УЕФА
07:50 Куба: повседневная жизнь на жарком Острове Свободы (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Минометы и БМП: на Донбассе боевики 21 раз открывали огонь
Минометы и БМП: на Донбассе боевики 21 раз открывали огонь
Новости: Глава МИД Словакии посетит Украину
Глава МИД Словакии посетит Украину
Новости: На Facebook подали жалобу за незаконный сбор данных о детях
На Facebook подали жалобу за незаконный сбор данных о детях
Новости: Рецепт дня: картофельные лодочки с творогом, чесноком и зеленью
Рецепт дня: картофельные лодочки с творогом, чесноком и зеленью
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь