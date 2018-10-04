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США готовы совершать ответные атаки в киберпространстве по запросу НАТО

Пентагон
05:49 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: США собираются проводить кибератаки по требованию союзников по НАТО.

Вашингтон намерен в ближайшие дни официально заявить о готовности осуществлять оборонительные и атакующие операции в киберпространстве по запросу союзников по НАТО. Об этом сообщило агентство Associated Press, передает УНН.

Как отмечает агентство, заместитель помощника главы Пентагона по международной безопасности Кэтрин Уилбэргер подтвердила, что США настроены на применение мер в киберпространстве в интересах союзников по Североатлантическому альянсу. Она добавила, что при этом американские специалисты, которые будут осуществлять указанные кибератаки, а также применяемые ими средства, будут оставаться под контролем Вашингтона. Уилбэргер выступила с утверждением, что данные шаги американской администрации являются ответом на действия Москвы. "Россия постоянно проводит операции в киберпространстве и информационной сфере", — сказала она.

Агентство отмечает, что заявление Вашингтона на этот счет последует, вероятно, в течение суток или двух. Оно, предположительно, будет сделано во время пребывания министра обороны США Джеймса Мэттиса в Брюсселе. В столице Бельгии Мэттис принимает участие во встрече министров обороны стран НАТО.

Как отмечает агентство, Уилбэргер, которая сопровождает Мэттиса в поездке, сообщила, что США намерены заверить союзников в том, что Вашингтон готов, в частности, осуществлять контратаки в киберпространстве в случае аналогичных действий против союзников по НАТО или альянса в целом. Власти США полагают, что публичное заявление на этот счет будет играть роль сдерживающего фактора.

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Новости мира, Кибератаки, Кэтрин Уилбэргер, НАТО, Пентагон.
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