Ядовитые конверты в Пентагоне: Следователи установили личность подозреваемого

Следователи, которые изучают дело получения государственными учреждениями конвертов с белым порошком, в том числе, со смертельно-опасным веществом рицин, установили, что их мог разослать бывший военный моряк.

Об этом сообщил в среду центральный американский телеканал новостей Fox News со ссылкой на чиновников в администрации.

"Конверты с подозрительной субстанцией внутри (два из которых дали положительную реакцию на рицин, адресованные канцелярии Пентагона, Белого дома, а также офиса сенатора от штата Техас Теда Круза, были частью скоординированных усилий бывшего военнослужащего ВМС",- говорится в сообщении.

Следователи заявили, что один из конвертов, адресованного руководству Пентагона, имел обратный адрес, который сузил круг подозреваемых. Расследование вышло на бывшего военного моряка, имя которого пока не разглашается в интересах следствия.

Кроме того, сообщается, что подозрительный конверт от того же отправителя пришел также во вторник на имя Дональда Трампа в канцелярию Белого дома. Он также был изъят правоохранителями.

Подобный случай был зарегистрирован в офисе сенатора Теда Круза в Хьюстоне.

По сообщениям Департамента пожарной охраны города, весь девятый этаж башни "Феникс", где находится канцелярия законодателя, был эвакуирован. Двое людей, которые контактировали с белым веществом, были доставлены в больницу.

Позже было установлено, что содержимое конверта не было токсичным. Напомним, накануне Министерство обороны США изъяло два конверта, адресованные министру обороны Джеймсу Мэттису и начальнику морских операций адмиралу Джону Ричардсону. У них было обнаружено смертельно токсичное вещество рицин. Подозрительные конверты были переданы специальным агентам ФБР для расследования.