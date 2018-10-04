США обвинили 7 россиян в кибератаках

Минюст США предъявил обвинения в причастности к кибератакам семи россиянам, которых подозревают в шпионаже для российских спецслужб. Об этом заявил во время пресс-конференции прокурор Западного округа Пенсильвании Скотт Брэди, передает УНН.

"Эти семеро обвиняются в том, что они несут ответственность за всеобъемлющую кампанию хакерских атак, похищения конфиденциальной и чувствительной информации и обнародование этой информации для использования ее против недоброжелателей России и изменение общественного мнения в пользу России", - заявил С. Брэди. По его словам, жертвами атак российских преступников стали сотни человек.

"Среди жертв примерно 250 спортсменов из 30 стран, а также американские и международные антидопинговые агентства, такие как WADA, Арбитражный суд для спорта, Международная ассоциация Федерации легкой атлетики, ФИФА и еще 35 антидопинговых федераций ... а также, они нацеливались на Westinghouse, ядерную энергетическую компании, расположенную в Питтсбурге, штат Пенсильвания, которая поставляла ядерное топливо в Украину ", - сказал представитель Минюста.

В пресс-релизе Минюста указаны имена: Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Олег Сотников и Алексей Минин. Трое из семи россиян - Д. Бадин, А. Малышев и И. Ермаков, обвиняются во вмешательстве в выборы в США, подчеркивают в Минюсте. Остальные имена связаны с кибератаками на ОЗХО, о которых ранее в четверг заявил Минобороны Нидерландов.